2020-02-13T17:03:40+03:00
Общество

В Калининградской области насчитывается 34 проблемных объекта долевого строительства

Это один из самых высоких показателей по Северо-Западному федеральному округу РФ
Игорь ОРЕХОВ
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- Жалобы на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства все еще составляют весьма значительную часть от общего количества поступающих к нам обращений, - признался на брифинге в облпрокуратуре прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. – По результатам проверок за минувший год к административной ответственности было привлечено около 700 должностных лиц, возбуждено 7 уголовных дел.

Пока далеко не полностью восстановлена справедливость и в делах с обманутыми участниками долевого строительства. По области насчитывается 34 «проблемных» объекта – это один из самых высоких показателей по северо-Западному федеральному округу. Подавляющее большинство их сосредоточено в границах Калининграда, Балтийска, а также Гурьевского, Светлогорского и Зеленоградского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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