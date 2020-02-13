Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники в феврале

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:04:53+03:00

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Региональное министерство образования опубликовало график работы передвижного медицинского комплекса в феврале. В этом месяце специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан в Зеленоградске и пос. Прибрежном в Калининграде.

В Зеленоградске передвижная поликлиника будет работать с 17 по 21 февраля на территории районной больницы на улице Лесопарковой, 1. Там будут вести прием врач-офтальмолог, врач-акушер-гинеколог + УЗИ, врач ультразвуковой диагностики, врач-терапевт.

С 25 по 28 февраля передвижной комплекс можно будет посетить в поселке Прибрежный в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU