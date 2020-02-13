В Правдинске двое мужчин украли 200 литров топлива

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:09:57+03:00

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В Правдинске полицейские раскрыли крупную кражу топлива у местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина хранил на своей придомовой территории 200 литров топлива. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершили двое местных 22-летних жителей. Ночью злоумышленники подъехали к дому потерпевшего и погрузили 200-литровую бочку с бензином в машину. В ходе обыска у подозреваемых изъяли цистерна, однако как выяснилось, топливо они успели продать.

На задержанных завели уголовное дело статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU