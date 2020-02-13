В Калининградской области решили ликвидировать Конкурсное агентство
Правительство Калининградской области решило упразднить Конкурсное агентство. Вопрос об изменении структуры исполнительного органа власти обсуждался в среду, 13 февраля на заседании комитета по законодательству и госстроительству Облдумы.
По словам представителя губернатора в Облдуме Татьяны Шаровой, часть функций агентства по закупкам предлагается переложить на министерство финансов.
«При этом функции по проведению процедур закупок в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по проведению имущественных и иных торгов планируется возложить на ГКУ КО «Центр обеспечения организации и проведения торгов», - отметила полпред губернатора.
Она добавила, что упразднение агентства приведет к уменьшению общего числа госслужащих и будет способствовать повышению эффективности работы в сфере организации и проведения закупок и торгов в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU