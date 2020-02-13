2020-02-13T17:57:13+03:00
Общество

Власти заявили о безопасности новых светильников на улицах Калининграда

На уличные светильники есть сертификаты соответствия
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В январе на улице Комсомольской в Калининграде неизвестные расклеили объявления, что новые светодиодные уличные светильники представляют опасность. Якобы, они излучают в четыре раза больше вредного синего света, чем старые.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на новые уличные светильники есть сертификаты соответствия.

Поскольку светодиодные (LED) лампы считаются самыми энергосберегающими, а срок их службы составляет более 80 000 часов без обслуживания, установка таких эффективных светильников позволит существенно сэкономить бюджет нашего города. Согласно паспорту изделия, установленные LED светильники серии BY120G3LED105S по ул. Комсомольской и Горького имеют цветовую температуру 6500К, что допустимо для уличного освещения согласно Постановлению Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. №1356 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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