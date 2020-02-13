Капремонт в Калининград: в доме не смогли прочистить вентиляцию из-за скопившегося мусора

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:01:42+03:00

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В Калининграде по решению суда продолжают капитальный ремонт дома №29-37 на Московском проспекте рядом с библиотекой им. Чехова. Как сообщает пресс-служба мэрии города, рабочие столкнулись с проблемой.

«Шахта вентиляции там настолько забита строительным мусором (по ощущениям, она там никогда не работала с момента постройки дома), что прочистить ее невозможно. Вывести ее наружу – единственный способ обеспечить вентиляцией дом», - говорят в мэрии.

Отмечается, что специалисты рассматривали разные способы – механические и химические – прежде чем принять такое решение. В противном случае, пришлось бы разбирать стены в квартирах у жителей.

Воздуховоды ведут по стене и прячут в короба, замаскированные под цвет фасада дома.

ИСТОЧНИК KP.RU