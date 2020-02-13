2020-02-13T18:02:15+03:00
Происшествия

Калининградская облпрокуратура хочет вернуть в бюджет деньги, похищенные при строительстве онкоцентра

Не исключается, что кроме уже задержанного руководителя коммерческой организации за решеткой вскоре окажутся и другие подозреваемые
Игорь ОРЕХОВ
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Прокуратура принимает меры по возвращению в бюджет денег, похищенных входе строительства онкоцентра в Калининграде. В ближайшее время в суд будут направлены требования о наложении ареста на счета и имущество подозреваемых. Как известно, по факту мошенничества 10 февраля было возбуждено уголовное дело.

- В его документах также фигурирует статья УК РФ «Лжепредпринимательство», - добавил прокурор Калининградской области Сергей Хлопцушин.- Хочу подчеркнуть, что мы очень тщательно разобрались по каждому аспекту строительства онкоцентра. И сейчас обладаем полной информацией по всему периоду времени, в течение которого это строительство велось. Выявлены довольно серьезные нарушения закона.

Конкретную сумму хищений прокурор называть отказался, сославшись на то, что в процессе расследования она еще может существенно увеличиться. Однако сообщил, что его ведомством направлено три материала в отношении различных фигурантов. По одному уголовное дело, как уже говорилось, возбуждено, два остальных находятся на стадии процессуальных проверок.

- Но мы сейчас готовим еще один материал, - сообщил Хлопушин. – Дело в том, что работники указанного СМУ на протяжении нескольких месяцев не получали заработную плату. Хотя при этом руководителям организации перечислялись значительные денежные суммы, зарплаты там были и по 150 тысяч, и по 200 тысяч рублей.

Так что, почти наверняка уголовное дело пополнится еще и статьей УК РФ «Невыплата зарплаты из корыстной заинтересованности». Руководитель коммерческой организации, через которую осуществлялось хищение денежных средств уже задержан. Прокурор не исключил, что аналогичная мера пресечения в ближайшее время будет избрана и в отношении еще целого ряда подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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