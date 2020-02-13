Жителю Гвардейска грозит до 4-х лет за 30 патронов и две банки пороха
На жителя Гвардейска завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские получили информацию, что местный 50-летний житель хранит дома патроны. Сотрудники уголовного розыска решили проверить и, как оказалось, не зря.
В ходе обыска у мужчины нашли 30 охотничьих патронов, хранящихся без лицензии, а также две банки с порохом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В полиции напоминают, что если граждане обращаются в органы внутренних дел и добровольно сдают хранящиеся у них оружие и боерипасы, они не только освобождаются от уголовной ответственности, но и получают денежную компенсацию.
ИСТОЧНИК KP.RU