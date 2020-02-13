2020-02-13T18:04:04+03:00
Общество

Жителю Гвардейска грозит до 4-х лет за 30 патронов и две банки пороха

У мужчины нашли 30 охотничьих патронов и две банки с порохом
Виктор Сергеев
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На жителя Гвардейска завели уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские получили информацию, что местный 50-летний житель хранит дома патроны. Сотрудники уголовного розыска решили проверить и, как оказалось, не зря.

В ходе обыска у мужчины нашли 30 охотничьих патронов, хранящихся без лицензии, а также две банки с порохом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что если граждане обращаются в органы внутренних дел и добровольно сдают хранящиеся у них оружие и боерипасы, они не только освобождаются от уголовной ответственности, но и получают денежную компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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