Актер Владимир Машков – Путину: Кто-то присматривается к Калининграду

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:23:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В прессе ряда государств время от времени появляются публикации о том, что пока Россию возглавляет Владимир Путин, никто не покусится на ее территориальную целостность, но после его ухода «откроется окно возможностей». Об этом, как пишет «Российская газета», на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию заявил актер Владимир Машков.

«Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду», - цитирует издание слова Машкова. Он предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров на эту тему.

«Идея сама по себе мне нравится, - сказал президент Владимир Путин. - Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом».

ИСТОЧНИК KP.RU