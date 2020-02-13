2020-02-13T18:16:53+03:00
Общество

Парусник «Седов» в Монтевидео посетило больше 7,5 тыс человек

В столице Уругвая барк пробыл несколько дней
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Василий Семидьянов
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Монтевидео для калининградского парусника «Седов» стал четвертым портом захода в рамках кругосветного плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, все дни стоянки в столице Уругвая на «Седове» действовал открытый борт – на судно могли подняться все желающие.

Этим воспользовалось 7600 человек. Экскурсии им устраивали курсанты. На память всем гостям вручали листовки и паспорта туристов с главными вводными «Седова».

«Пополнив запасы топлива, воды, продовольствия «Седов» отшвартовался от причальной стенки Монтевидео и взял курс на острова Южной Георгии», - сообщили в пресс-службе и отметили, что именно в этом районе стартует 200-мильная регата в честь открытия Антарктиды. В гонке примут участие все парусники Росрыболовства: «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада».

ИСТОЧНИК KP.RU

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