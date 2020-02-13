Калининградец забил насмерть приятеля, опрокинувшего стол с выпивкой и закуской

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:29:54+03:00

Фатальный инцидент произошел в одном из дворов по улице Орудийной в Калининграде

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По решению Ленинградского районного суда Калининграда 42-летний житель города свой очередной юбилей встретит за решеткой. Следующие 8 лет и 6 месяцев мужчине предстоит провести в исправительное колонии строгого режима.

Августовским вечером прошлого года, во дворе одного из домов по улице Орудийной усиленно «соображали» на пятерых. Ну и обычное дело: по ходу импровизированного застолья двое его участников поссорились между собой. Пока просто пихали друг друга в грудь, 28-летний калининградец умудрился перевернуть стол с выпивкой и закуской. Чем вызвал лютую ненависть своего 42-летнего противника, получив несколько ударов в голову кулаками и один – ногой. Проигравший схватку парень удалился домой, где спустя несколько часов скончался от последствий черепно-мозговой травмы.

- Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, дав самые подробные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - На стадии предварительного следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения медицинских, психиатрических, биологических судебных экспертиз.

Кроме назначенного судом срока признанного виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» калининградца, уже имевшего непогашенную судимость за нарушение ПДД, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год и 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU