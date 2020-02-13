Калининградский зоопарк принимает от населения ненужные картонные трубки

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:36:31+03:00

Их планируют использовать для обогащения среды животных

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Калининградский зоопарк объявил акцию по сбору картонных трубок у населения. Из них хотят конструировать игрушки для животных.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, трубки используют для обогащения среды животных.

Задача киперов – максимально усложнить жителям зоопарка добычу пищи, приблизить этот процесс к природному.

«Пусть мишка потрудится достать из коробки орехи, а «с дерева» - яблоки. Пусть леопард повыше подпрыгнет за куском мяса. Так они используют свои естественные навыки и умения, тренируют мускулатуру и мозг. Движение – жизнь!», - говорят в зоопарке.

По словам специалистов, игрушки помогают животным, в том числе пожилым, избавляться от ожирения, мышечной слабости и болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU