2020-02-13T19:12:29+03:00
Общество

В мэрии Калининграда не исключили более раннее завершение ремонта ул. Гагарина

По мере укладки асфальта дорожники планируют организовывать движение по двум полосам
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Работы на ремонтируемом участке улицы Гагарина в Калининграде – от ул. Орудийной по АЗС выполнены приблизительно на 80 процентов. Об этом заявил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминисрации Олег Кутин

«Погода нам благоприятствует, на значительном участке уложили нижний слой асфальта, идут подготовительные работы под верхний слой, за тот довольно короткий срок общий процент выполнения уже выше двадцати, то есть работаем по графику, отставания нет, при возможности сроки реконструкции сократим», - сказал он.

Он отметил, что по мере укладки асфальта дорожники планируют организовывать движение по двум полосам, как это делалось на первом этапе реконструкции улицы. При этом, работы на перекрёстке с ул. Молодой гвардии-Орудийной предстоит синхронизировать со строительством очередного этапа Восточной эстакады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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