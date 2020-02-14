В Калининграде впервые задействовали новую технику для уборки скользких дорог

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:28:30+03:00

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В Калининграде впервые за эту зиму использовали новую коммунальную технику для уборки улиц. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров.

- К прошедшему на этой неделе снегу мы были готовы. Снег сам не растаял, пришлось немножко посыпать, убирали тротуары и дороги, чтобы не было аварийности. Задействовали новые КамАЗы с солевыми установками, вакуумные машины, которые могут подметать, посыпать и убирать, – сказал Юрий Егоров.

По его словам, коммунальщики следят за прогнозом погоды и готовы к предстоящим заморозкам.

- Сегодня, например, подморозило. Дороги мы обработали рано утром от гололеда, высыпали немного – 7 тонн соли. Там, где сыро, где лужи. А так, в основном, дороги чистые, – сказал Юрий Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU