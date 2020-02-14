В Светлогорск приедет продюсер Сергей Сельянов

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:40:48+03:00

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Балтийский культурный форум, второй по счету, проведут в Светлогорске с 25 по 27 февраля. В «Янтарь-холле» соберутся российские и международные эксперты в сфере культуры и искусства – всего порядка 70 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Одним из участников форума станет известный режиссер, сценарист и продюсер Сергей Сельянов («Брат», «Брат-2», «Груз 200», «Жмурки»).

В Светлогорске он выступит в качестве председателя Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения и станет одним из спикеров. Обсудить предстоит механизмы господдержки киноиндустрии и перспективы международного сотрудничества.

Цель мероприятия – раскрыть перспективы развития сферы культуры региона в аспекте реализации национального проекта «Культура».

Участники события обсудят широкий круг актуальных вопросов, в том числе темы образования и науки в сфере культуры и искусства, модернизации библиотек, развитие креативных индустрий и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU