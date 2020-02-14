Smartavia открыла продажу субсидированных билетов из Калининграда в Мурманск

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:08:05+03:00

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Авиакомпания Smartavia начала продажу субсидированных билетов из Калининграда в Мурманск. Рейсы, билеты на которые можно купить по льготной цене, будут выполняться с 6 июня по 31 декабря.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», самолеты будут летать с периодичностью два раза в неделю по средам и субботам. Стоимость билета Калининград – Мурманск составит 6000 рублей в одну сторону.

Субсидированные билеты Smartavia действительны туда и обратно.

«Субсидируемые тарифы доступны для граждан Российской Федерации – детей и молодежи в возрасте до 23 лет, пенсионеров (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), инвалидов первой группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства второй или третьей группы и лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, для многодетных семей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что количество мест по субсидированным тарифам ограничено на каждом рейсе.

ИСТОЧНИК KP.RU