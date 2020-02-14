Калининград вошел в пятерку самых романтичных городов Европы

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:15:59+03:00

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Туристический портал "ТурСтат" составил рейтинг самых романтичных городов Европы. Города оценивались по популярности для отдыха влюбленных пар и романтических поездок на выходные и праздники.

Калининград разделил в рейтинге третье место со столицей Беларуси Минском - за города проголосовали по 8 процентов опрошенных. Самыми романтичными городами Европы признаны Санкт-Петербург и Париж, набравшие по 23 процента. А замыкает пятерку лидеров с 7 процентами столица Чехии Прага.

Добавим, что рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч посетителей сайта "ТурСтат" в феврале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU