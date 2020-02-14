Пассажирскую платформу на ж/д станции Голубево отремонтируют к апрелю
На станции Голубево продолжают работы по капремонту земляного полотна, в рамках которого стационарная пассажирская платформа была демонтирована и заменена на временную. Как сообщает пресс-служба КЖД, основная часть работ и восстановление стационарной платформы для посадки и высадки пассажиров завершат к концу марта.
До этого пассажиры вынуждены пользоваться временной платформой.
Капительный ремонт на участке станции общей протяженностью в 1,2 км начался осенью прошлого года.
В КЖД отмечают, что значительную его часть провели без отмены движения пригородных поездов на Мамоновском направлении.
Изменение расписания поездов в связи с проведением ремонтных работ не планируется.
ИСТОЧНИК KP.RU