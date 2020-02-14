Пассажирскую платформу на ж/д станции Голубево отремонтируют к апрелю

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:18:41+03:00

Плановый ремонт ведут с осени 2019 года

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На станции Голубево продолжают работы по капремонту земляного полотна, в рамках которого стационарная пассажирская платформа была демонтирована и заменена на временную. Как сообщает пресс-служба КЖД, основная часть работ и восстановление стационарной платформы для посадки и высадки пассажиров завершат к концу марта.

До этого пассажиры вынуждены пользоваться временной платформой.

Капительный ремонт на участке станции общей протяженностью в 1,2 км начался осенью прошлого года.

В КЖД отмечают, что значительную его часть провели без отмены движения пригородных поездов на Мамоновском направлении.

Изменение расписания поездов в связи с проведением ремонтных работ не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU