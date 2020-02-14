2020-02-14T10:34:14+03:00
Общество

Калининградка, обвиняемая в госизмене, пожаловалась на отказ в медпомощи в СИЗО

Антонина Зимина сообщила, что ранее у нее выявили подозрение на онкологию
Кирилл Алексеев
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Жительница Калининграда, эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонина Зимина, которую обвиняют в госизмене, пожаловалась правозащитникам на то, что в СИЗО ей отказывают в предоставлении медицинской помощи при том, что у женщины имеется подозрение на онкологическое заболевание. Об этом сообщает RT.

- Подозрение на онкологию возникло у врача, который осматривал меня летом 2019 года, - сказалf Зимина. - В конце октября меня вывезли в одну из городских больниц, но анализы там брали, с моей точки зрения, с нарушениями порядка, и поэтому сдавать биопсию я там отказалась, хотя она необходима, по мнению самих врачей. С тех пор прошу вывезти меня в другую больницу.

Антонина Зимина добавила, что готова заплатить за обследование.

Вместе с тем, в СИЗО утверждают, что с подобными просьбами женщина к руководству изолятора не обращалась.

Напомним, Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец проходят по делу о госизмене. По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам, который присутствовал на их свадьбе в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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