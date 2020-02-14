2020-02-14T10:37:10+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет воды и электричества

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 14 февраля, в течение дня не будет электричества на шести улицах и одном садовом обществе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13.00 света не будет на ул. Инженерная 6, 8, ул. Судостроительная 4, 11а, 13а, пер. Киевский 1, 3,

До 17.00 электричество отключено в СО «50 лет Октября», ТДС-Восток «Склады»,

До 18.00 света на будет на ул. Клиническая 27, 63, 69, 77, ул. 9-ое Апреля 5, 7 (ГП № 1 филиал), ул. Клиническая 23, 23 кор.2 (д/сад №135), 25.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14.00 на ул. Левитана 59 кор. 3, 4, до 16.00 - на ул. Чаадаева 19-41 и ул. Нансена 35-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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