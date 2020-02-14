Вице-премьер: свыше 5 тысяч калининградцев имеют задолженность по транспортному налогу

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:55:41+03:00

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Свыше 5100 жителей Калининградской области имеют задолженность по транспортному налогу на 453,2 млн рублей. Об этом сообщила вице-премьер Наталья Сибирева. По ее словам, за многими должниками числится имущество, которое может быть арестовано в связи с несвоевременной уплатой налога.

Кроме того, добавила Сибирева, что налоговая служба представила список из 94 организаций со штатом от 100 до 7 300 человек, сотрудники которых имеют задолженность по налогам. В трети из них доля сотрудников-должников превышает 20% от списочного состава, задолженность свыше полумиллиона рублей имеют 25 организаций.

По итогам прошлого года, поступление доходов в бюджет Калининградской области от транспортного налога составило практически полтора миллиарда рублей, что на 203 млн рублей больше, чем годом ранее. При этом за последние три года только в 2019 году сумма поступлений от транспортного налога превысила сумму начислений. Исполнение плана составило 113%.

ИСТОЧНИК KP.RU