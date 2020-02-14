В Калининграде полицейские задержали опытного карманника

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали опытного карманного вора. 28-летнего мужчину подозревают в двух кражах, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии полицейских, злоумышленник познакомился с двумя мужчинами и предложил посидеть в одном из баров. Когда подозреваемый заметил, что его знакомые опьянели, то стал обнимать мужчин и незаметно обыскивать их карманы. Он вытащил у каждого из них бумажник, после чего скрылся. Добычей карманника стали 18 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевших, сотрудники полиции установили, что у одного из них в кошельке находилась 10-рублёвая юбилейная монета, стоимостью 8 тысяч рублей. Однако как выяснилось, подозреваемый, не зная ценности червонца, расплатился данной монетой в одном из магазинов. Это и позволило полицейским выйти на его след.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU