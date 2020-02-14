Любительницу скандинавской ходьбы засосало в песок на пляже Зеленоградска
Накануне ЧП произошло на пляже Зеленоградска. Спасателям пришлось вызволять из беды любительницу скандинавской ходьбы, которая стала жертвой "зыбучих песков" у кромки воды.
Как сообщается в официальной группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, 60-летняя женщина гуляла по побережью в районе устья реки Медвежей и угодила ногой в яму. Она попыталась выбраться, но безуспешно - даму "засасывало" все глубже. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников МЧС.
- Прибывшие спасатели освободили пострадавшую из песчаной ловушки. Медицинская помощь не потребовалась, - добавили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU