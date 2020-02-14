2020-02-14T11:09:22+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали кукольных воров

24 января мужчина и женщина украли куклы «LOL» стоимостью более 10 тысяч рублей из магазина на улице Согласия
Виктор Сергеев
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В Калининграде полиция задержала подозреваемых в краже из детского магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

24 января мужчина и женщина украли куклы «LOL» стоимостью более 10 тысяч рублей из магазина на улице Согласия. Камеры наблюдения зафиксировали лица злоумышленников, на них было видно, как мужчина отвлекает продавца, а женщина в это время ворует товар. Воров опознали и объявили в розыск.

Оперативники доставили фигурантов в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские выясняют, кому ранее судимая 48-летняя калининградка продала похищенный товар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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