2020-02-14T11:17:43+03:00
Общество

Калининградца жестоко избили за отказ угостить сигаретами

Медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде жестоко избили мужчину, который отказался угостить прохожего сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставили мужчину с травмой головы. Медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Как оказалось, травмы мужчина получил во время конфликта с незнакомым мужчиной.

«Ссора произошла по причине отказа горожанина угостить подозреваемого сигаретами. Злоумышленник нанес два удара мужчине по лицу, в результате чего тот, потеряв равновесие, упал, ударившись головой об асфальт. Испугавшись последствий, подозреваемый убежал», - сообщили в полиции.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его спустя несколько дней. На него завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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