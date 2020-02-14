Калининградца жестоко избили за отказ угостить сигаретами

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:17:43+03:00

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В Калининграде жестоко избили мужчину, который отказался угостить прохожего сигаретой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставили мужчину с травмой головы. Медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

Как оказалось, травмы мужчина получил во время конфликта с незнакомым мужчиной.

«Ссора произошла по причине отказа горожанина угостить подозреваемого сигаретами. Злоумышленник нанес два удара мужчине по лицу, в результате чего тот, потеряв равновесие, упал, ударившись головой об асфальт. Испугавшись последствий, подозреваемый убежал», - сообщили в полиции.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его спустя несколько дней. На него завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU