В Калининграде гастарбайтер на маршрутке не пропускал ехавшую на вызов «скорую»

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:07:03+03:00

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В Калининграде к административной ответственности привлекут водителя маршрутки, который не пропустил спешащую на вызов машину «скорой помощи». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Запись дорожного инцидента записала на видеорегистратор одна из водителей и отправила видео в ГИБДД. После этого полицейские установили личность водителя маршрутки и вызвали его для дачи объяснений.

Водитель – гражданин одной из республик Средней Азии, явился в ГИБДД с адвокатом. Вместе они стали отрицать, что было нарушение ПДД.

В ГИБДД заявили, что по данному факту будет составлен административный протокол, водителю грозит штраф, либо лишение прав на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU