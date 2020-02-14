Калининградец из ревности пытался сжечь бывшую супругу

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:16:35+03:00

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Вечный квартирный вопрос и жгучая (увы, в буквальном смысле этого слова) ревность стали причиной ужасной расправы 59-летнего жителя Калининграда с собственной женой.

Вечером 12 февраля подвыпивший горожанин в своей квартире на улице Леонова облил бывшую супругу (с которой продолжал проживать на одной жилплощади) бензином и поджег. К счастью, 57-летняя женщина смогла сама сбить охватившее ее пламя, после чего смогла найти помощь у соседей и позвонить в экстренные службы. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей сильные ожоги.

Пока «скорая» отвозила жертву ревнивца в медучреждение, сам он спокойно дождался у подъезда прибытия сотрудников угрозыска ОМВД РФ по Центральному району. На допросе не стал запираться, выложив все начистоту. Мол, да, виноват, признаю, не сдержал эмоций после того как увидел: бывшую стал по вечерам привозить к дому какой-то незнакомый мужик. Следственный отдел регионального УСКР по тому же Центральному району возбудил в отношении поджигателя уголовное дело о покушении на убийство.

- В ближайшее время следствие решит вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения, - добавила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

ИСТОЧНИК KP.RU