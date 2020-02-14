Калининград остался без финала Кубка России по футболу

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:37:33+03:00

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Финальный матч Кубка России по футболу пройдет 13 мая в Екатеринбурге - 14 членов исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет именно в этом городе. Ранее сообщалось, что кубковый финал может состояться в Калининграде, однако наш город даже не попал в окончательное число претендентов.

- В окончательный список городов, которые претендовали на финал Кубка России, вошли Нижний Новгород и Екатеринбург, - цитирует агентство ТАСС президента РФС Александра Дюкова. - Мнение РФС разделилось, были сотрудники, которые больше склонялись в сторону Нижнего Новгорода, поэтому вопрос был вынесен на исполком РФС, голоса разделились, но в результате выбор пал на Екатеринбург. По голосам 14-6 в пользу Екатеринбурга.

Отмечается также, что Екатеринбург и Нижний Новгород вышли в финал в борьбе за право принять финал Олимп - Кубка России по итогам работы оценочной комиссии, которая проверяла несколько футбольных арен.

ИСТОЧНИК KP.RU