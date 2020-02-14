В Калининграде не получивший льготные лекарства инвалид отсудил у Минздрава 600 тысяч рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:41:04+03:00

Суд признал, что Министерство здравоохранения уклонилось от обеспечения пациента в полном объеме, выдав препараты частично

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В Калининграде инвалиду пришлось за свой счет покупать положенные ему бесплатно лекарства. После этого он взыскал с министерства здравоохранения потраченные на лечение деньги, сообщает пресс-служба областного суда.

В феврале 2019 года мужчине, который проходил лечение в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» назначили терапию при возможности обеспечения препаратами по месту жительства. Ему составили и подтвердили план лечения продолжительностью три месяца.

Однако положенные ему, как инвалиду I группы лекарства, были предоставлены только частично, оставшиеся ему пришлось покупать самостоятельно за 640 тысяч рублей.

Центральный районный суд установил, что пациент предпринял необходимые меры для получения лекарств, однако Министерство здравоохранения Калининградской области уклонилось от обеспечения ими пациента в полном объеме, выдав препараты частично. И взыскал с Минздрава в пользу истца убытки в размере 640 060 рублей.

Министерство подало на решение апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU