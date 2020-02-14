В Калининграде на острове Канта обнаружены скелеты пяти человек

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:00:32+03:00

Черепа и кости были найдены под стенами Кафедрального собора Фото: управление СК РФ по Калининградской области

Найдены они были прямо под стенами Кафедрального собора

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В четверг 13 февраля в Калининграде на острове Канта, у стен Кафедрального собора, были обнаружены костные останки пяти человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Калининградской области

- В ходе работ на улице Канта в Калининграде рабочими на глубине порядка 2-3 метров обнаружены костные останки, - уточнили в ведомстве. - На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Московскому району города Калининграда СУ СКР по Калининградской области. В ходе осмотра установлено, что останки принадлежат минимум пяти людям.

Предположительная давность погребения, по словам представителей СКР, не менее 75 лет. Сейчас костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на острове Канта в феврале начались работы по благоустройству, которыми занимается компания «Обмен плюс», выигравшая конкурс. Всего на эти цели направлено около 116 миллионов рублей. Завершение работ намечено на август 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU