2020-02-14T14:00:32+03:00
Происшествия

В Калининграде на острове Канта обнаружены скелеты пяти человек

Найдены они были прямо под стенами Кафедрального собора
Иван МАРКОВ
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Черепа и кости были найдены под стенами Кафедрального собораЧерепа и кости были найдены под стенами Кафедрального собораФото: управление СК РФ по Калининградской области
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В четверг 13 февраля в Калининграде на острове Канта, у стен Кафедрального собора, были обнаружены костные останки пяти человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Калининградской области

- В ходе работ на улице Канта в Калининграде рабочими на глубине порядка 2-3 метров обнаружены костные останки, - уточнили в ведомстве. - На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Московскому району города Калининграда СУ СКР по Калининградской области. В ходе осмотра установлено, что останки принадлежат минимум пяти людям.

Предположительная давность погребения, по словам представителей СКР, не менее 75 лет. Сейчас костные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на острове Канта в феврале начались работы по благоустройству, которыми занимается компания «Обмен плюс», выигравшая конкурс. Всего на эти цели направлено около 116 миллионов рублей. Завершение работ намечено на август 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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