2020-02-14T12:48:15+03:00
Общество

В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли школу №26

Полностью приостановлены занятия в трех городских школах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде по состоянию на 14 февраля, на вынужденные каникулы отправились учащиеся 168 классов в 25 школах города (№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 21, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия №№1, 22, 40). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Полностью приостановлены занятия в школах № 43, 46, также с пятницы отменены занятия в школе №26. Кроме того, закрыто 13 групп в семи учреждениях дошкольного образования (детский сад №№ 37,51,78,104,114,133,134).

Комитет по образованию ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом, отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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