2020-02-14T12:55:46+03:00
Происшествия

На ул. Пролетарской в Калининграде сбили 14-летнего школьника

Водитель с места ДТП скрылся
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг, 13 февраля, в Калининграде сбили трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Пролетарской сбили 14-летнего школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда водитель скрылся с места ДТП, подростка с травмами доставили в больницу.

Днем на улице Тенистая аллея водитель «Фольксвагена» сбил 62-летнюю женщину, следующую по проезжей части дороги попутно справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Еще один наезд произошел на улице У. Громовой. 24-летняя водитель «Ниссана» сбила 32-летнего мужчину на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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