В Янтарном начали откапывать променад, засыпанный песком во время штормов

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:00:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Янтарном начали откапывать променад, который полностью засыпало песком во время зимних штормов. Об этом в Инстаграме написал глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Шторм прекратился. За два месяца намело прилично. Начали откапываться», - написал он.

Как рассказал Алексей Заливатский «Комсомолке», работать будут не меньше двух недель.

- Ту часть променада, которую мы специально приподняли осенью, не замело. То есть снизу продувало песок. Эта система работает и ясно, что необходимо поднимать променад и дальше на высоту двух метров, - говорит глава Янтарного.

По его словам для муниципалитета «это неподъемные затраты».

- Будем надеяться на помощь областного правительства, - заключил Заливатский.

ИСТОЧНИК KP.RU