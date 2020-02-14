2020-02-14T13:00:15+03:00
Общество

В Янтарном начали откапывать променад, засыпанный песком во время штормов

Курорт готовят к летнему сезону
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Алексей Заливатский
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В Янтарном начали откапывать променад, который полностью засыпало песком во время зимних штормов. Об этом в Инстаграме написал глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Шторм прекратился. За два месяца намело прилично. Начали откапываться», - написал он.

Как рассказал Алексей Заливатский «Комсомолке», работать будут не меньше двух недель.

- Ту часть променада, которую мы специально приподняли осенью, не замело. То есть снизу продувало песок. Эта система работает и ясно, что необходимо поднимать променад и дальше на высоту двух метров, - говорит глава Янтарного.

По его словам для муниципалитета «это неподъемные затраты».

- Будем надеяться на помощь областного правительства, - заключил Заливатский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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