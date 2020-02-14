На Советском проспекте столкнулись четыре машины, двое пострадавших

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:02:00+03:00

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На Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Спровоцировал аварию водитель грузовика, который из-за несоблюдения дистанции врезался в «Опель». Находившийся за рулем легковушки 61-летний мужчина не ожидал удара, в результате его автомобиль отбросило на впереди стоящую «Тойоту», а «Тойоту» - на «Фольксваген».

В результате ДТП пострадали 36-летняя водитель «Тойоты» и водитель «Опеля».

ИСТОЧНИК KP.RU