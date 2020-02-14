2020-02-14T13:47:23+03:00
Общество

За месяц «Безопасный город» пресек в Калининграде свыше 50 случаев распития спиртного в общественных местах

Вся информация была передана в полицию
Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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В январе операторы «Безопасного города» зафиксировано 53 случая употребления алкогольных напитков в непредназначенных для этого местах. Вся информация была передана в полицию, сообщает пресс-служба учреждения.

В прошлом году на улицах Калининграда и в административных центрах муниципалитетов операторы зарегистрировали более 1,1 тысячи фактов распития алкоголя в местах, где это запрещено. В среднем «Безопасный город» фиксирует в сутки от 14 до 25 подобных событий.

«Большое количество правонарушений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря системе видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов получают возможность оперативно принимать необходимые меры для предотвращения преступлений или оказания необходимой помощи гражданам», - отметил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

Напомним, система «Безопасный город» работает в Калининграде уже пять лет. В ходе реализации проекта установлено более 1,4 тысячи камер наружного видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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