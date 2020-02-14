За месяц «Безопасный город» пресек в Калининграде свыше 50 случаев распития спиртного в общественных местах
В январе операторы «Безопасного города» зафиксировано 53 случая употребления алкогольных напитков в непредназначенных для этого местах. Вся информация была передана в полицию, сообщает пресс-служба учреждения.
В прошлом году на улицах Калининграда и в административных центрах муниципалитетов операторы зарегистрировали более 1,1 тысячи фактов распития алкоголя в местах, где это запрещено. В среднем «Безопасный город» фиксирует в сутки от 14 до 25 подобных событий.
«Большое количество правонарушений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря системе видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов получают возможность оперативно принимать необходимые меры для предотвращения преступлений или оказания необходимой помощи гражданам», - отметил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко.
Напомним, система «Безопасный город» работает в Калининграде уже пять лет. В ходе реализации проекта установлено более 1,4 тысячи камер наружного видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU