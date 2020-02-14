2020-02-14T14:07:51+03:00
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«Еле вытянули»: В центре Калининграда поймали прегольского сома

По словам очевидцев, рыбина чуть не сбросила рыбака в воду
Иван МАРКОВ
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Сом, пойманный из ПреголиСом, пойманный из ПреголиФото: предоставлено очевидцем
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В пятницу 14 февраля в центре Калининграда из Преголи был выловлен сом весом 25-30 килограмм. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, это произошло на одном из причалов острова Канта, напротив стадиона «Юность».

- Рыбак немалого роста и довольно крепок, но он еле справился с рыбой, - рассказал о подробностях схватки с сомом один из местных жителей. – Еще бы чуть-чуть, и мужик свалился бы в воду. Когда он выволок сома на берег, то едва смог поднять его. Поймал он его на блесну. А сказал, что за судаком пришел.

Ихтиологи предполагают, что выловленный сом может быть родственником той самой гигантской рыбы, которая мешала реконструировать Высокий мост. Напомним, с наглым сомом обещал лично расправиться бывший губернатор Николай Цуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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