Пьяный калининградец разбил машину таксисту за отказ отвезти его домой

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:35:12+03:00

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Калининградец разбил машину таксисту за отказ его отвезти домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Озерске. Пьяный мужчина попросил таксиста отвезти его домой, однако водитель обратил внимание на неряшливый вид потенциального клиента и отказал в поездке. Это разозлило злоумышленника, который разбил два стекла и помял кузов машины. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира и доставили его в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Задержанному грозит лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU