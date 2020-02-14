В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч за хранение алкоголя без лицензии
У компании не было соответствующей лицензии
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В Калининграде оштрафовали директора компании за хранение алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В течение четырех лет в торговом павильоне ООО «Елена Трейдинг» хранилась алкогольная и спиртосодержащая продукция, при этом, компания не имела соответствующей лицензии. В ходе проверки из торговой точки было изъято алкоголя на 120 тысяч рублей.
Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU