В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч за хранение алкоголя без лицензии

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:40:25+03:00

У компании не было соответствующей лицензии

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В Калининграде оштрафовали директора компании за хранение алкоголя без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение четырех лет в торговом павильоне ООО «Елена Трейдинг» хранилась алкогольная и спиртосодержащая продукция, при этом, компания не имела соответствующей лицензии. В ходе проверки из торговой точки было изъято алкоголя на 120 тысяч рублей.

Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU