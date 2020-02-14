14 Февр. 2020 2020-02-14T15:45:18+03:00

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Калининградская команда прошла в полуфинал федерального конкурса «Учитель будущего». Первый отборочный этап конкурс учительских команд прошел в пятницу, 14 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего на участие в проекте было подано более 39 тысяч заявок. В окружные полуфиналы прошли 1 200 человек – 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых справились с первым этапом – дистанционным тестированием наиболее успешно.

На полуфинале в Северной столице собрались команды семи регионов Северо-Запада: 43 команды Санкт-Петербурга, две команды из Архангельской области, по одной от Вологодской, Калининградской (гимназия г. Гурьевска), Ленинградской и Псковской областей, а также Республики Карелия. Гимназию Гурьевска представляет коллектив учителей начальных классов – Оксана Шкиль, Галина Кравчук и Александра Левкович.

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение трех дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU