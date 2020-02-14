В Калининграде троллейбус №1 возобновил движение по прежнему маршруту
Маршрут был сокращен на время капитального ремонта участка улицы Киевской
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С пятницы, 14 февраля, троллейбусы маршрута №1 возобновили движение по своему прежнему маршруту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, маршрут был сокращен на время капитального ремонта участка улицы Киевской. С сегодняшнего дня маршрут вернулся в свои прежние параметры – от Чкаловского поворота до ул. Ульяны Громовой.
Также освобождена и площадка перед Южным вокзалом, где было организовано временное место отстоя и технического обслуживания – троллейбусы возвратились в депо на ул. Киевской.
ИСТОЧНИК KP.RU