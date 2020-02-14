Спортсменка из Зеленоградска выиграла всероссийский турнир по пара-карате
Всероссийский турнир среди каратистов с различными нарушениями здоровья провели в Московской области, собрав спортсменов из столицы, Башкортостана, Крыма, Саратовской, Челябинской и Калининградской областей.
Как сообщает министерство спорта региона, спортсменка из Зеленоградска Александра Метелева выступала в дисциплине «ката» (демонстрация формальных упражнений и техник карате) среди соперниц с нарушением зрения.
В активе у бронзового призера чемпионата Европы-2019 – две победы над представительницами Крыма и Саратовской области.
По итогам турнира сформирована сборная России, которая через месяц выступит на чемпионате Европы в Баку.
ИСТОЧНИК KP.RU