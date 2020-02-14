В Калининградской области начали формировать общественные советы при министерствах

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:59:52+03:00

Общественные объединения и НКО могут делегировать туда своих представителей

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В Калининградской области началось формирование общественных советов при министерствах по новому принципу. Раньше эти советы формировали сами министерства, по-сути, они были «ручными», так как чиновники не допускали туда людей, которые бы задавали щекотливые, неудобные вопросы и уж тем более, критиковали их работу. Отныне совету будет формировать Общественная палата Калининградской области на конкурсной основе, что даст возможность войти в их состав независимым от чиновников людям.

Кандидатов в эти советы могут выдвигать общественные организации и НКО, их утверждение будет происходить по результатам рейтингового голосования.

Так, до 18 февраля в регионе проходит прием документов от соискателей в общественные советы при министерстве природных ресурсов и экологии, а также министерстве строительства и ЖКХ.

С 14 по 27 февраля пройдет конкурс и процедура формирования состава общественного совета при министерстве спорта. Кроме этого, до 24 февраля открыт прием заявок на вхождение в состав общественных советов при Агентстве по имуществу и Службе государственной охраны объектов культурного наследия.

Документы для участия в конкурсе принимает аппарат Общественной палаты Калининградской области по адресу: Калининград, Советский проспект, д. 13, каб. 114, телефон 91 92 09.

Подробную информацию о процедуре формирования общественных советов можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU