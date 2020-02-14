2020-02-14T16:59:52+03:00
Общество

В Калининградской области начали формировать общественные советы при министерствах

Общественные объединения и НКО могут делегировать туда своих представителей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Общественная палата Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области началось формирование общественных советов при министерствах по новому принципу. Раньше эти советы формировали сами министерства, по-сути, они были «ручными», так как чиновники не допускали туда людей, которые бы задавали щекотливые, неудобные вопросы и уж тем более, критиковали их работу. Отныне совету будет формировать Общественная палата Калининградской области на конкурсной основе, что даст возможность войти в их состав независимым от чиновников людям.

Кандидатов в эти советы могут выдвигать общественные организации и НКО, их утверждение будет происходить по результатам рейтингового голосования.

Так, до 18 февраля в регионе проходит прием документов от соискателей в общественные советы при министерстве природных ресурсов и экологии, а также министерстве строительства и ЖКХ.

С 14 по 27 февраля пройдет конкурс и процедура формирования состава общественного совета при министерстве спорта. Кроме этого, до 24 февраля открыт прием заявок на вхождение в состав общественных советов при Агентстве по имуществу и Службе государственной охраны объектов культурного наследия.

Документы для участия в конкурсе принимает аппарат Общественной палаты Калининградской области по адресу: Калининград, Советский проспект, д. 13, каб. 114, телефон 91 92 09.

Подробную информацию о процедуре формирования общественных советов можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Озерском районе в ДТП пострадал 57-летний водитель BMW
В Калининграде управляющий подпольными игровыми клубами сдал всех сообщников
На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
В пятницу 170 калининградцев проверили уровень сахара на пл. Победы
В Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино в торговых центрах
В поселке Малое Исаково начался ремонт дорог на двух улицах
Калининградец стал душить жену, которая подала ему холодный суп
В Черняховске мужчину ударили ножом из-за насмешек по поводу прически
В Калининградской области начали формировать общественные советы при министерствах
Спортсменка из Зеленоградска выиграла всероссийский турнир по пара-карате
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
В Калининграде троллейбус №1 возобновил движение по прежнему маршруту
Калининградская команда прошла в полуфинал федерального конкурса «Учитель будущего»
В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч за хранение алкоголя без лицензии
Пьяный калининградец разбил машину таксисту за отказ отвезти его домой
«Еле вытянули»: В центре Калининграда поймали прегольского сома
За месяц «Безопасный город» пресек в Калининграде свыше 50 случаев распития спиртного в общественных местах