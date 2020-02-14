2020-02-14T17:38:04+03:00
Общество

В Черняховске мужчину ударили ножом из-за насмешек по поводу прически

Горожанин едва успел отскочить, благодаря чему отделался глубоким порезом на лице
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Черняховска высмеял прическу своего приятеля и получил удар ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанин пригласил к себе домой приятеля, мужчины мирно выпивали, пока разговор не зашел о прическах. Гость высмеял прическу хозяина квартиры, после чего тот схватил нож и ударил собеседнику в лицо. Мужчина едва успел отскочить, благодаря чему отделался глубоким порезом на лице.

«Выбежав из квартиры, он позвонил в полицию и обратился за помощью в больницу. Медики осмотрели травму мужчины и расценили её как легкий вред здоровью» - отметили в пресс-службе полиции.

На поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Озерском районе в ДТП пострадал 57-летний водитель BMW
В Калининграде управляющий подпольными игровыми клубами сдал всех сообщников
На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
В пятницу 170 калининградцев проверили уровень сахара на пл. Победы
В Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино в торговых центрах
В поселке Малое Исаково начался ремонт дорог на двух улицах
Калининградец стал душить жену, которая подала ему холодный суп
В Черняховске мужчину ударили ножом из-за насмешек по поводу прически
В Калининградской области начали формировать общественные советы при министерствах
Спортсменка из Зеленоградска выиграла всероссийский турнир по пара-карате
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
В Калининграде троллейбус №1 возобновил движение по прежнему маршруту
Калининградская команда прошла в полуфинал федерального конкурса «Учитель будущего»
В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч за хранение алкоголя без лицензии
Пьяный калининградец разбил машину таксисту за отказ отвезти его домой
«Еле вытянули»: В центре Калининграда поймали прегольского сома
За месяц «Безопасный город» пресек в Калининграде свыше 50 случаев распития спиртного в общественных местах