В Черняховске мужчину ударили ножом из-за насмешек по поводу прически
Житель Черняховска высмеял прическу своего приятеля и получил удар ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Горожанин пригласил к себе домой приятеля, мужчины мирно выпивали, пока разговор не зашел о прическах. Гость высмеял прическу хозяина квартиры, после чего тот схватил нож и ударил собеседнику в лицо. Мужчина едва успел отскочить, благодаря чему отделался глубоким порезом на лице.
«Выбежав из квартиры, он позвонил в полицию и обратился за помощью в больницу. Медики осмотрели травму мужчины и расценили её как легкий вред здоровью» - отметили в пресс-службе полиции.
На поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU