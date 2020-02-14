В Черняховске мужчину ударили ножом из-за насмешек по поводу прически

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:38:04+03:00

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Житель Черняховска высмеял прическу своего приятеля и получил удар ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанин пригласил к себе домой приятеля, мужчины мирно выпивали, пока разговор не зашел о прическах. Гость высмеял прическу хозяина квартиры, после чего тот схватил нож и ударил собеседнику в лицо. Мужчина едва успел отскочить, благодаря чему отделался глубоким порезом на лице.

«Выбежав из квартиры, он позвонил в полицию и обратился за помощью в больницу. Медики осмотрели травму мужчины и расценили её как легкий вред здоровью» - отметили в пресс-службе полиции.

На поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU