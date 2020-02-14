Калининградец стал душить жену, которая подала ему холодный суп
За сутки в Калининградской области было возбуждено 4 уголовных дела за угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Во всех случаях дела завели на агрессивных мужчин, которые угрожали своим женам расправой. Так, в Гвардейске под «уголовку» попал 40-летний мужчина, которому не понравилось, что супруга подала ему холодный суп. Рассвирепев, горожанин схватил женщину за шею и стал душить. Отбившись от злоумышленника, женщина заперлась в одной из комнат и вызвала полицию.
Другой случай произошел в Немане, где 49-летний мужчина с ножом в руке набросился на женщину и, замахиваясь столовым прибором, нанес ей несколько порезов. Пострадавшая выбежала из квартиры и попросила помощи у соседей, которые вызвали полицию.
Аналогичные преступления были совершены в Советске и Нестерове. Мужчины во время конфликта замахивались ножом на своих супруг, высказывая при этом угрозы убийством.
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU