Калининградец стал душить жену, которая подала ему холодный суп

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки в Калининградской области было возбуждено 4 уголовных дела за угрозы убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Во всех случаях дела завели на агрессивных мужчин, которые угрожали своим женам расправой. Так, в Гвардейске под «уголовку» попал 40-летний мужчина, которому не понравилось, что супруга подала ему холодный суп. Рассвирепев, горожанин схватил женщину за шею и стал душить. Отбившись от злоумышленника, женщина заперлась в одной из комнат и вызвала полицию.

Другой случай произошел в Немане, где 49-летний мужчина с ножом в руке набросился на женщину и, замахиваясь столовым прибором, нанес ей несколько порезов. Пострадавшая выбежала из квартиры и попросила помощи у соседей, которые вызвали полицию.

Аналогичные преступления были совершены в Советске и Нестерове. Мужчины во время конфликта замахивались ножом на своих супруг, высказывая при этом угрозы убийством.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU