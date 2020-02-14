2020-02-14T18:03:11+03:00
Общество

В поселке Малое Исаково начался ремонт дорог на двух улицах

Там идет регулировка бортового камня и обустройство тротуаров
Виктор Сергеев
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Ул. Пушкинская в Малом Исаково.Ул. Пушкинская в Малом Исаково.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области начался ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, начались дорожные работы на улицах Гурьевской и Пушкинской в поселке Малое Исаково. Там идет регулировка бортового камня и обустройство тротуаров, в дальнейшем там заменят асфальтобетонное покрытие

С субботы, 15 февраля в Светлом на улице Калининградской начнут перекрывать движение и переносить остановки общественного транспорта, а в начале следующей недели планируется приступить к ремонту дорожного полотна. Протяженность капитального ремонта составит полкилометра.

«На дорожные объекты 2020 года в общей сложности выделено 2,4 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов. В этом году будет отремонтировано порядка 100 километров дорог – мы постараемся провести работы с наименьшими неудобствами для жителей региона», – отметила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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