В Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино в торговых центрах

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:15:43+03:00

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей

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В Калининграде осудили участника банды, занимавшегося организацией подпольных казино в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

40-летний мужчина в течение пяти лет управлял незаконными игорными заведениями, которые размещались в помещениях четырех торговых центров. Он лично вел подсчет выручки, проводил собрания по координации и планированию работы казино, и отчитывался о преступных доходах перед владельцем незаконного бизнеса

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества и троих его участников продолжается, добавили в пресс-службе СК.

ИСТОЧНИК KP.RU