В Калининграде осудили управляющего сетью подпольных казино в торговых центрах
В Калининграде осудили участника банды, занимавшегося организацией подпольных казино в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
40-летний мужчина в течение пяти лет управлял незаконными игорными заведениями, которые размещались в помещениях четырех торговых центров. Он лично вел подсчет выручки, проводил собрания по координации и планированию работы казино, и отчитывался о преступных доходах перед владельцем незаконного бизнеса
Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 350 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества и троих его участников продолжается, добавили в пресс-службе СК.
ИСТОЧНИК KP.RU