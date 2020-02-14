В пятницу 170 калининградцев проверили уровень сахара на пл. Победы
В центре Калининграда в пятницу, 14 февраля, прошла акция по измерению уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Экспресс-тест на определение уровня сахара в крови в мобильном центре здоровья на пл. Победы прошли 175 человек. У 21 пациента выявлено отклонение от нормы, из них у 13 – впервые.
Главный внештатный эндокринолог минздрава Ирина Сороко, отмечает, что проблема заболеваемости сахарным диабетом в Калининградской области, как и в России в целом, все еще остается актуальной. Сегодня в регионе насчитывается порядка 30 тысяч больных.
В этом году массовые мероприятия, направленные на выявление и лечение диабета, будут продолжены. Акции по экспресс-диагностике населения на площади Победы в Калининграде также пройдут в ежеквартальном формате, следующие – в мае, августе и ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU