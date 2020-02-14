В пятницу 170 калининградцев проверили уровень сахара на пл. Победы

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:20:20+03:00

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В центре Калининграда в пятницу, 14 февраля, прошла акция по измерению уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Экспресс-тест на определение уровня сахара в крови в мобильном центре здоровья на пл. Победы прошли 175 человек. У 21 пациента выявлено отклонение от нормы, из них у 13 – впервые.

Главный внештатный эндокринолог минздрава Ирина Сороко, отмечает, что проблема заболеваемости сахарным диабетом в Калининградской области, как и в России в целом, все еще остается актуальной. Сегодня в регионе насчитывается порядка 30 тысяч больных.

В этом году массовые мероприятия, направленные на выявление и лечение диабета, будут продолжены. Акции по экспресс-диагностике населения на площади Победы в Калининграде также пройдут в ежеквартальном формате, следующие – в мае, августе и ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU