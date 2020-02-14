На ул. Яналова в Калининграде сбили 11-летнего мальчика
Школьник перебегал дорогу вне пешеходного перехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу на улице Яналова в Калининграде под колеса автомобиля попал 11-летний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло около 14:30. Водитель «Тойоты» сбил школьника, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
По факту ДТП проводится проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU