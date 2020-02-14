В Калининграде управляющий подпольными игровыми клубами сдал всех сообщников

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:31:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил участника организованного преступного сообщества к сроку заключения.

Как установлено следствием, 40-летний калининградец с ноября 2013 года по декабрь 2018-го входил в состав ОПС, целью которого было проведение незаконной игорной деятельности с использованием игрового оборудования в интернете. Интересно, что свои «точки» преступники разместили в четырех торговых центрах Калининграда, арендовав там помещения. Так что, на трафик посетителей явно не жаловались.

Что до нашего антигероя, то он был управляющим, контролируя все вышеуказанные заведения, лично ведя подсчет выручки и напрямую отчитываясь перед организатором ОПС о полученных доходах. К слову, по данным следствия, общая сумма полученной «теневиками» прибыли превышает 22 миллиона рублей.

- На стадии предварительного следствия мужчина вину в совершенных преступлениях признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других участников преступной деятельности, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко.

Такая сговорчивость возымела нужный подозреваемому эффект. Несмотря на то, что ему инкриминировали сразу две статьи Уголовного кодекса РФ –«Участие в преступном сообществе» и «Незаконные организация и проведение азартных игр, преступник отделался тремя с половиной годами на общем режиме и 350-тысячным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU