В Озерском районе в ДТП пострадал 57-летний водитель BMW

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:01:33+03:00

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В ДТП в районе поселка Яблоневка Озерского городского округа пострадал водитель BMW. По сообщению пресс-службы регионального управления ГИБДД, водитель на прямом участке дороги выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.

Автомобиль врезался в дерево. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП

ДТП случилось в 11:30 в пятницу 14 февраля на 8 километре дороги Ушаков-Гаврилово.

На место выезжали спасатели МЧС, понадобилась их помощь в ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU